حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء لبنان منذ بدء الحرب؟

أصدرت ، اليوم الأربعاء، تقريراً يومياً حول تطورات العدوان الإسرائيليّ على .



وقالت الوزارة إنَّ العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 11 آذار بلغ 634 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 1586 جريحاً.



وذكرت الوزارة أن عدد يوم 11 آذار بلغ 64 فيما عدد الجرحى 142.