العدد اقترب من مليون.. إليكم آخر إحصائية لأعداد النازحين

أصدرت وحدة تقريراً جديداً، اليوم الأربعاء، بشأن إحصائيات ومراكز الإيواء.



وذكر التقرير أن عدد النازحين المسجلين ذاتياً 816700 نازح، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 125800.



ويقول التقرير أيضاً إن العدد الإجمالي للعائلات النازحة 31900 عائلة، مشيراً إلى أن عدد مراكز الإيواء بات 590.



وحتى اليوم، سُجل 1450 عملاً عدائياً، بينما بلغ عدد 634 فيما عدد الجرحى 1586.





