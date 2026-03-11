طوني فرنجية استقبل تيمور جنبلاط.. وتأكيد على أهمية الوحدة واحتضان النازحين

استقبل النائب طوني ، اليوم، رئيس " " النائب تيمور رأس وفدٍ ضمّ كلاً من النائبين وراجي ، أمين السرّ العام ظافر ناصر، مستشار النائب حسام حرب، بحضور المحامي أنطوان فنيانوس، في دارته في .





وفي خلال اللقاء، تم التأكيد على "أهمية الوحدة واللحمة الداخلية في هذه المرحلة، وضرورة احتضان أهلنا ريثما تسمح لهم الظروف بالعودة إلى قراهم وبلداتهم ومنازلهم".





كذلك، تمَّ تأكيد "الحرص الكبير على المؤسسة العسكرية كصمام أمان للبنان وكل اللبنانيين".



