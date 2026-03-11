متري: الولايات المتحدة تدعو إلى الإسراع في نزع سلاح حزب الله

أعلن ، اليوم الأربعاء، أن "مقترحات رئيس الجمهورية بشأن الأوضاع في لم تتلقَّ أي رد حتى الآن".





وأكّد في حديث لقناة " "، "لبنان يحتاج إلى وقف الأعمال الحربية وتمكين الجيش من تنفيذ مهمة نزع سلاح ".







أضاف: "الحكومة تعتبر عمليات حزب الله والحرس الثوري ذريعة تستخدمها لمواصلة اعتداءاتها".







وأشار متري إلى أن " تدعو لبنان إلى الإسراع في نزع سلاح حزب الله".









Advertisement