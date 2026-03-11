"حزب الله" يطلق عملية "العصف المأكول"!

أعلن " " مساء اليوم ، إطلاق عمليات "العصف المأكول" ضد .



وفي بيان له، قال "حزب الله": "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



تُعلن الإسلامية إطلاق عمليات العصف المأكول.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏".

Advertisement