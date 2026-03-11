تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يطلق عملية "العصف المأكول"!
Lebanon 24
11-03-2026
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "
حزب الله
" مساء اليوم ، إطلاق عمليات "العصف المأكول" ضد
إسرائيل
.
وفي بيان له، قال "حزب الله": "بِسْمِ اللَّـهِ
الرحمن
الرَّحِيمِ
﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
تُعلن
المقاومة
الإسلامية إطلاق عمليات العصف المأكول.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله يعلن إطلاق عمليّات "العصف المأكول"
Lebanon 24
حزب الله يعلن إطلاق عمليّات "العصف المأكول"
11/03/2026 23:29:18
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ كريات شمونة ونهاريا ضمن سلسلة عمليات العصف المأكول
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ كريات شمونة ونهاريا ضمن سلسلة عمليات العصف المأكول
11/03/2026 23:29:18
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": حزب الله يطلق صلية صواريخ جديدة باتجاه اسرائيل
Lebanon 24
"لبنان 24": حزب الله يطلق صلية صواريخ جديدة باتجاه اسرائيل
11/03/2026 23:29:18
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": نفّذنا 13 عملية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم
Lebanon 24
"حزب الله": نفّذنا 13 عملية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم
11/03/2026 23:29:18
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله
المقاومة
الإسلام
إسرائيل
إسلامي
الرحمن
رحمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
17:26 | 2026-03-11
11/03/2026 05:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في عكار
Lebanon 24
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في عكار
17:03 | 2026-03-11
11/03/2026 05:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات لـ"غروك" بالتلاعب برواية الحرب
Lebanon 24
اتهامات لـ"غروك" بالتلاعب برواية الحرب
16:53 | 2026-03-11
11/03/2026 04:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة بضائع تلوح في الجنوب.. المورّدون يتجنبون تسليم الطلبات للمحال
Lebanon 24
أزمة بضائع تلوح في الجنوب.. المورّدون يتجنبون تسليم الطلبات للمحال
16:46 | 2026-03-11
11/03/2026 04:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
02:15 | 2026-03-11
11/03/2026 02:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:26 | 2026-03-11
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
17:19 | 2026-03-11
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:03 | 2026-03-11
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في عكار
16:53 | 2026-03-11
اتهامات لـ"غروك" بالتلاعب برواية الحرب
16:46 | 2026-03-11
أزمة بضائع تلوح في الجنوب.. المورّدون يتجنبون تسليم الطلبات للمحال
16:30 | 2026-03-11
غرفة "استخبارات" تراقب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 23:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24