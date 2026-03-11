تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الجيش الاسرائيلي: نشنّ موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت

Lebanon 24
11-03-2026 | 14:34
الجيش الاسرائيلي: نشنّ موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت
الجيش الاسرائيلي: نشنّ موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الاسرائيلي يواصل مهاجمة بنى تحتية في قلب بيروت مستخدمًا نحو 200 ذخيرة من الجو والبحر". 

أضاف: "يواصل الجيش الاسرائيلي شنّ موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت مستهدفًا حزب الله".

تابع: "ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: بنى تحتية ، مخازن أسلحة، مقرات قيادية مركزية، ومقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في بيروت. حتى الآن تم استهداف نحو 70 هدفًا في منطقة بيروت من بينها حوالي 50 مبنى شاهقًا استخدمها حزب الله".

أكمل: "زرع حزب الله بنيته التحتية في قلب بيروت تحت غطاء السكان المدنيين ورغم ذلك وخلال الأسبوع الماضي قام جيش الدفاع بإخلاء سكان الضاحية بهدف الحفاظ على سلامتهم". 

أضاف: "وخلال الغارات تم القضاء على عدد من العناصر الارهابية البارزة في المنطقة، ومن بينهم: المدعو أدهم عدنان العثمان، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان.  المدعو زيد علي جمعة، المسؤول عن إدارة قوة النيران في تنظيم حزب الله والمسؤول عن المدفعية في جنوب لبنان. خمسة قادة مركزيين في فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري". 
















