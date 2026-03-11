الجيش الاسرائيلي: نشنّ موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت

#عاجل جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية إرهابية في قلب بيروت مستخدمًا نحو 200 ذخيرة من الجو والبحر
🔸يواصل جيش الدفاع شن موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت مستهدفًا حزب الله الإرهابي.
🔸ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: بنى تحتية إرهابية، مخازن أسلحة، مقرات… pic.twitter.com/eB84vRnvTg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
#عاجل جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية إرهابية في قلب بيروت مستخدمًا نحو 200 ذخيرة من الجو والبحر
🔸يواصل جيش الدفاع شن موجات واسعة من الغارات من الجو والبحر في منطقة بيروت مستهدفًا حزب الله الإرهابي.
🔸ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: بنى تحتية إرهابية، مخازن أسلحة، مقرات… pic.twitter.com/eB84vRnvTg