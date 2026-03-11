غارات تقتل لبنانيين.. 9 شهداء في البرج الشمالي ودير أنطار

استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون، جراء غارة جوية استهدفت بلدة برج في .



كذلك، استهدفت غارة أخرى بلدة دير أنطار الجنوبية، ما أسفر عن سقوط 3 وإصابة 3 آخرين بجروح.





