لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
غارات تقتل لبنانيين.. 9 شهداء في البرج الشمالي ودير أنطار
Lebanon 24
11-03-2026
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون، جراء غارة جوية استهدفت بلدة برج
الشمالي
في
جنوب لبنان
.
كذلك، استهدفت غارة أخرى بلدة دير أنطار الجنوبية، ما أسفر عن سقوط 3
شهداء
وإصابة 3 آخرين بجروح.
