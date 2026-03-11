بعد إطلاق "حزب الله" صلية صواريخ.. ماذا أعلن أدرعي؟

#عاجل 🔸في الدقائق الماضية أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل.



🔸إلى جانب أعمال الاعتراض يهاجم سلاح الجو في هذه الاثناء منصات صاروخية وبنى تحتية ارهابية إضافية لحزب الله في انحاء لبنان.



🔸جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بمواطني دولة اسرائيل وسيرد… — (@AvichayAdraee) March 11, 2026

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم في الوقت نفسه منصات صاروخية وبنى تحتية للحزب في أنحاء ، في إطار ما وصفه بالرد على إطلاق الصواريخ.وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل"، مشدداً على أن الجيش سيرد بقوة على أي تهديد يستهدف إسرائيل.