بعد إطلاق "حزب الله" صلية صواريخ.. ماذا أعلن أدرعي؟

#عاجل 🔸في الدقائق الماضية أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل.
🔸إلى جانب أعمال الاعتراض يهاجم سلاح الجو في هذه الاثناء منصات صاروخية وبنى تحتية ارهابية إضافية لحزب الله في انحاء لبنان.
🔸جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بمواطني دولة اسرائيل وسيرد…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
#عاجل 🔸في الدقائق الماضية أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل.
🔸إلى جانب أعمال الاعتراض يهاجم سلاح الجو في هذه الاثناء منصات صاروخية وبنى تحتية ارهابية إضافية لحزب الله في انحاء لبنان.
🔸جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بمواطني دولة اسرائيل وسيرد…