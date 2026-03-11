الجيش الإسرائيلي يبدأ شن موجة غارات على الضاحية الجنوبية

كتب المتحدث باسم الجيش السابق أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس":الجيش الاسرائيلي بدأ شن موجة غارات واسعة في ضاحية الجنوبية ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله، تتواصل عمليات الاعتراض".



وأضاف أدرعي:"سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الايراني.والجيش الاسرائيلي لن يسمح باستهداف مواطني وسيرد بقوة كبيرة ضد كل تهديد".



وشنّ الجيش الإسرائيلي، غارات جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.





وأدت إلى دوي أصوات انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في أرجاء العاصمة بيروت وأطرافها.

