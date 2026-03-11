إنذار عاجل من الجيش الاسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: لا تعودوا!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكسٍ": "إنذار عاجل وخطير الى سكان الضاحية الجنوبية. في اعقاب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها سيعمل الجيش الاسرائيلي في الوقت القريب بقوة كبيرة جداً ضد منشآته ومصالحه ووسائله القتالية.حرصاً على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فوراً".



تابع: "إن تواجدكم بالقرب من أي بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله يشكّل خطراً عليكم وعلى أفراد عائلاتكم".



اضاف: "أخلوا المنطقة فوراً وحافظوا على حياتكم. لا تعودوا إلى الضاحية الجنوبية حتى إشعار آخر".

