إسرائيل تهدد "حزب الله": سنرد الصاع صاعين!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق عبر حسابه على منصة "إكس": " أطلق العصف المأكول فسنرد عليهم الصاع صاعين".



أضاف: "إذا كان حزب الله يقتات على أوهام "العصف"، فليعلم أن واقع الميدان يثبت أن ضربات الجيش الاسرائيلي هي "الصاع" الذي يرتد عليهم صاعين... والميدان سيثبت أن "الصاع صاعين" والآتي أعظم".

