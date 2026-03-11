عون يبحث مع الشرع وماكرون مستجدات الوضع.. وهذا ما تمّ الاتفاق عليه

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، عن حصول اتصال هاتفي ثلاثي بين رئيس الجمهورية والرئيس السوري والرئيس الفرنسي .



وتشاور الرؤساء الثلاثة خلال الاتصال بالأوضاع الراهنة في والمنطقة في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة.



وقيّم الرؤساء عون والشرع وماكرون ما يجري من تصعيد أمني، واتفقوا على إبقاء التواصل في ما بينهم لمتابعة التطورات.