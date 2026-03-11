تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مجزرة جديدة في البقاع.. غارة إسرائيلية تقتل 8 أشخاص
Lebanon 24
11-03-2026
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد 8 أشخاص جرّاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة شعث البقاعيّة.
وذكرت المعلومات أن الغارة أدت أيضاً إلى سقوط 3 جرحى من عائلة طحّان.
