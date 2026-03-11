مجزرة جديدة في البقاع.. غارة إسرائيلية تقتل 8 أشخاص

استشهد 8 أشخاص جرّاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة شعث البقاعيّة.



وذكرت المعلومات أن الغارة أدت أيضاً إلى سقوط 3 جرحى من عائلة طحّان.





