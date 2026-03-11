تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أزمة بضائع تلوح في الجنوب.. المورّدون يتجنبون تسليم الطلبات للمحال

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-03-2026 | 16:46
يشكو العديد من المحال التجارية في بلدات الجنوب في الأيام الأخيرة من أزمة متزايدة في البضائع، نتيجة تراجع عدد من التجار والمورّدين عن التوجّه إلى المنطقة لتسليم الطلبات.
 
 
ووفق ما أفاد به أصحاب محال، فإن الشاحنات التي كانت تنقل المواد الغذائية والسلع الأساسية باتت تصل بأعداد أقل بكثير من السابق، فيما يرفض بعض المورّدين التوجّه جنوباً في ظل الظروف الراهنة.
 
 
ويحذّر أصحاب المتاجر من أنّ استمرار هذا الواقع قد يؤدي خلال الأيام المقبلة إلى نقص في عدد من السلع على الرفوف، خصوصاً المواد الأساسية، ما يزيد من معاناة الأهالي الذين يعتمدون على هذه المحال لتأمين احتياجاتهم اليومية.


كذلك، يلفت عدد من التجار إلى أنّ الأزمة لا تتعلق بالطلب، بل بصعوبة إيصال البضائع إلى المنطقة، ما يضع الأسواق المحلية أمام تحدٍ كبير إذا لم تُعالج هذه المشكلة سريعاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
