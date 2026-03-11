تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عن "حزب الله".. هذا ما قالته صحيفة إسرائيليّة

Lebanon 24
11-03-2026 | 17:51
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "حزب الله يعيشُ وضعاً أفضل مما كانت تعتقد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على تفكك الحزب"، وأضافت: "المنظومة القتالية ما زالت تعمل، وكذلك ترسانة الصواريخ".
 
 
وتلفتُ الصحيفة إلى أنَّ "إسرائيل لا تسيطر على الحدث في لبنان؛ بل إنها في نوعٍ من الانجرار"، وأضافت: "ما يحدث الآن لم يُخطَّط له استراتيجياً.. هناك بُعد من المفاجأة من قوة رضوان في الجنوب، ومن قدرات القيادة والسيطرة وإمكانات الإطلاق. لم يتميّز الجيش الإسرائيلي في الماضي بإدارة جبهتين في وقتٍ واحد".


وأكملت: "التعامل مع حزب الله ضروري للأمن القومي، وسبب النجاح الإسرائيلي في الجولة السابقة كان تخطيطاً دقيقاً للغاية ومبكراً، وهذا ليس هو الوضع الآن".

Lebanon24
19:36 | 2026-03-11
Lebanon24
17:56 | 2026-03-11
Lebanon24
17:45 | 2026-03-11
Lebanon24
17:26 | 2026-03-11
Lebanon24
17:19 | 2026-03-11
Lebanon24
17:03 | 2026-03-11
