عن "حزب الله".. هذا ما قالته صحيفة إسرائيليّة

قالت صحيفة " " إن " يعيشُ وضعاً أفضل مما كانت تعتقد "، مشيرة إلى أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على تفكك الحزب"، وأضافت: "المنظومة القتالية ما زالت تعمل، وكذلك ترسانة الصواريخ".



وتلفتُ الصحيفة إلى أنَّ "إسرائيل لا تسيطر على الحدث في ؛ بل إنها في نوعٍ من الانجرار"، وأضافت: "ما يحدث الآن لم يُخطَّط له استراتيجياً.. هناك بُعد من المفاجأة من قوة في الجنوب، ومن قدرات القيادة والسيطرة وإمكانات الإطلاق. لم يتميّز الجيش في الماضي بإدارة جبهتين في وقتٍ واحد".





وأكملت: "التعامل مع حزب الله ضروري للأمن القومي، وسبب النجاح الإسرائيلي في الجولة السابقة كان تخطيطاً دقيقاً للغاية ومبكراً، وهذا ليس هو الوضع الآن".