تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن "حزب الله".. هذا ما قالته صحيفة إسرائيليّة
Lebanon 24
11-03-2026
|
17:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
إن "
حزب الله
يعيشُ وضعاً أفضل مما كانت تعتقد
إسرائيل
"، مشيرة إلى أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على تفكك الحزب"، وأضافت: "المنظومة القتالية ما زالت تعمل، وكذلك ترسانة الصواريخ".
وتلفتُ الصحيفة إلى أنَّ "إسرائيل لا تسيطر على الحدث في
لبنان
؛ بل إنها في نوعٍ من الانجرار"، وأضافت: "ما يحدث الآن لم يُخطَّط له استراتيجياً.. هناك بُعد من المفاجأة من قوة
رضوان
في الجنوب، ومن قدرات القيادة والسيطرة وإمكانات الإطلاق. لم يتميّز الجيش
الإسرائيلي
في الماضي بإدارة جبهتين في وقتٍ واحد".
وأكملت: "التعامل مع حزب الله ضروري للأمن القومي، وسبب النجاح الإسرائيلي في الجولة السابقة كان تخطيطاً دقيقاً للغاية ومبكراً، وهذا ليس هو الوضع الآن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"
Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"
12/03/2026 01:55:45
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش
12/03/2026 01:55:45
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
12/03/2026 01:55:45
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أعلن عن إغتيال مسؤول بارز... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ عن "حزب الله"
Lebanon 24
أعلن عن إغتيال مسؤول بارز... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ عن "حزب الله"
12/03/2026 01:55:45
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
يديعوت
رضوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
11/03/2026 07:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و "الصحة" تعلن العدد
Lebanon 24
إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و "الصحة" تعلن العدد
17:56 | 2026-03-11
11/03/2026 05:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق المطار؟ معلومات تكشف الحقيقة
Lebanon 24
هل تم إغلاق المطار؟ معلومات تكشف الحقيقة
17:45 | 2026-03-11
11/03/2026 05:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
17:26 | 2026-03-11
11/03/2026 05:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
Lebanon 24
رسالة ديبلوماسية بالاسماء: عالجوا وضع الفنادق قبل تحرك اسرائيل
02:15 | 2026-03-11
11/03/2026 02:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:36 | 2026-03-11
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
17:56 | 2026-03-11
إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و "الصحة" تعلن العدد
17:45 | 2026-03-11
هل تم إغلاق المطار؟ معلومات تكشف الحقيقة
17:26 | 2026-03-11
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
17:19 | 2026-03-11
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:03 | 2026-03-11
بالفيديو.. سقوط طائرة مسيرة في عكار
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
12/03/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24