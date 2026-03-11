إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و "الصحة" تعلن العدد

أعلنت ، مساء الأربعاء، أن غارة العدو على بلدة دير أنطار أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 6 بجروح.



كذلك، أسفرت غارة العدو الإسرائيلي على برج عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 9 بجروح.



أيضاً، ذكرت الوزارة أنّ على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى إصابة 17 مواطنا بجروح.



في غضون ذلك، قالت الوزارة إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة شعث - قضاء أدت إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 3 بجروح.



وفي بلدة تمنين التحتا - قضاء بعلبك، أفيدَ عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 بجروح جراء غارة للعدو الإسرائيلي.