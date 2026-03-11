تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و "الصحة" تعلن العدد

Lebanon 24
11-03-2026 | 17:56
إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و الصحة تعلن العدد
إثر غارات عديدة.. شهداء في الجنوب والبقاع و الصحة تعلن العدد photos 0
أعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير أنطار قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 6 بجروح.
 

كذلك، أسفرت غارة العدو الإسرائيلي على برج الشمالي قضاء صور عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 9 بجروح.
 

أيضاً، ذكرت الوزارة أنّ الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى إصابة 17 مواطنا بجروح.
 

في غضون ذلك، قالت الوزارة إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة شعث - قضاء بعلبك أدت إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 3 بجروح.
 

وفي بلدة تمنين التحتا - قضاء بعلبك، أفيدَ عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 بجروح جراء غارة للعدو الإسرائيلي.

قضاء بنت جبيل

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قضاء صور

بنت جبيل

إسرائيل

الغارات

