تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحرّك فاتيكاني لوقف التصعيد

Lebanon 24
11-03-2026 | 23:22
A-
A+
تحرّك فاتيكاني لوقف التصعيد
تحرّك فاتيكاني لوقف التصعيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": برزت مخاوف متزايدة من إفراغ القرى المسيحية الحدودية، وتضاعف القلق في صفوف الأهالي، بعد استشهاد كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي وابن علما الشعب سامي الغفري، نتيجة القصف "الإسرائيلي" الذي طال البلدتين يوم الإثنين، قبل أن يُطلب من سكان علما الشعب إخلاء البلدة، وهو ما نُفّذ صباح الثلاثاء مع نزوح 83 شخصاً كانوا صامدين في البلدة.
هذا التطوّر الخطير دفع لبنان إلى طلب وساطة الفاتيكان لحماية القرى المسيحية. وفي خضمّ هذه الظروف القاسية، يحرص الفاتيكان على التأكيد مجدداً أنّ لبنان ليس بلداً متروكاً لمصيره، على ما توكّد مصادر كنسية مطلعة، وأنّ قراه الحدودية رغم صغرها الجغرافي، تحتلّ مكانة خاصة في وجدان الكنيسة الكاثوليكية. فمنذ عقود ينظر الكرسي الرسولي إلى لبنان، بوصفه رسالة عيشٍ مشترك في الشرق.
دوائر الفاتيكان تتابع التطوّرات بقلق واضح، وفق المصادر الكنسية انطلاقاً من اهتمام البابا لاوون الرابع عشر بلبنان وإعجابه بحيوية الشعب اللبناني، وتُولي اهتماماً خاصاً لما يجري في القرى المسيحية الحدودية. ومن هذا المنطلق، تأتي الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، بناء على طلب من البابا لاوون الرابع عشر يوم الجمعة المقبل، إلى عدد من القرى المسيحية الحدودية، يرافقه خلالها وفد من "الرابطة المارونية". وتعكس هذه الزيارة رسالة تضامن واضحة: أنّ الكنيسة لن تترك أبناء هذه القرى وحدهم في لحظة القلق والتهديد. وسيحرص بورجيا خلال جولته على لقاء الأهالي والكهنة والفاعليات المحلية، ناقلاً إليهم دعم الكرسي الرسولي، وتشجيعه على التمسّك بالأرض والصمود فيها.
وتشير المعلومات إلى أن عدداً كبيراً من السكّان يفضّلون البقاء في منازلهم رغم المخاطر الأمنية، خوفاً من أن يؤدي النزوح إلى خسارة الأرض أو صعوبة العودة إليها لاحقاً. وفي موازاة ذلك، يقوم الفاتيكان بنشاط ديبلوماسي صامت على ما تكشف المصادر الكنسية عبر سفارته في بيروت، ويجري اتصالات مع دول أوروبية مؤثرة مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتشمل هذه الجهود اتصالات غير معلنة ، تهدف إلى تخفيف التصعيد وحماية المسيحيين. كما تقوم السفارة البابوية بجمع معلومات دقيقة عن الوضع الميداني، لاسيما ما يتعلّق بالنزوح وحالة المدنيين، وترفعها مباشرة إلى الفاتيكان.
وتعبّر دوائر الفاتيكان عن خشية عميقة من أن يتحوّل النزوح المؤقّت إلى هجرة دائمة، كما حصل في مناطق أخرى من الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش إلى لبنان الجمعة وأول تحرّك دولي عبر مجلس الامن لوقف الحرب ونزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تبحث عن صيغة تفتح الباب لوقف التصعيد الاسرائيلي ضد لبنان وإعادة إطلاق التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يواصل نشاطه الديبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

المسيحيين

المسيحية

إسرائيل

مسيحية

أوروبي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24