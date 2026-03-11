بعد الغارتين على الرملة البيضا وعرمون.. وزارة الصحة: 11 شهيداً و32 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة غارة الجيش على في ارتفعت إلى ثمانية وإصابة ٣١ بجروح.كما أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى استشهاد ٣ مواطنين وإصابة طفل بجروح.