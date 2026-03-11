تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التدخل السوري مستبعد في لبنان

Lebanon 24
11-03-2026 | 23:42
A-
A+
التدخل السوري مستبعد في لبنان
التدخل السوري مستبعد في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب إبراهيم بيرم في" النهار": في الأيام القليلة الماضية، فرض موضوع مستقبل الوضع في البقاع أطرافاً وداخلاً، نفسه على المشهد الساخن في لبنان والإقليم، خصوصاً عندما تحدثت تقارير عن حشود لمجموعات من "الإيغور" والشيشان وسواها من القوى الأجنبية العاملة تحت إمرة القيادة السورية، على طول الحدود السورية مع لبنان لجهة الهرمل، وهي بالأصل بقعة توتر دائمة منذ سقوط نظام بشار الأسد. وسرت مناخات سياسية تحذر من أن النظام الحالي في سوريا لن يظل محايداً في أي مواجهة مستقبلية بين الحكم في لبنان و"حزب الله" إذا ما تطور الاحتدام الحالي بينهما.
المستجدات الأخيرة وإصرار الحاكمين في دمشق على الظهور بمظهر المستعد لمساندة الحكم في بيروت إذا ما اقتضت الحال، والمستعد لأي مواجهة محتملة مع الحزب إذا ما مضى قدماً في تجاوزاته على السيادة السورية، فتح باب النقاش والتكهن حول ما إن كانت سلطات دمشق في وارد تحويل تهديداتها وإنذاراتها تلك إلى أفعال ميدانية مساندة للدولة اللبنانية.
الخبير في الصراعات الإقليمية المقيم في لندن والمشارك في مراكز أبحاث أوروبية تُعنى بتلك الصراعات، الدكتور محمد علوش، يستبعد في اتصال مع "النهار" أن يتورط النظام الحالي في سوريا في أفعال ميدانية، ويعزو ذلك إلى أسباب متعددة أبرزها ما يتصل بالنظام نفسه، الذي يحاول جاهداً لملمة نفسه واستجماع قوته وأوراقه والظهور بمظهر المتماسك القادر على الحسم.
وفي تقدير علوش، إن ثمة أسباباً تمنع حكام سوريا من أي شكل من أشكال التدخل في لبنان حالياً، ويعي النظام في دمشق أن مثل هذا القرار سيفتح أبواب المواجهة مع "حزب الله"، ما من شأنه أن يقود إلى استنزاف للدولة السورية الضعيفة. وقرار دخول سوريا إلى الداخل اللبناني - تحت أي عنوان كان - يحتاج إلى غطاء عربي ودعم تركي، وكلاهما غير متوفر في الوقت الحالي، ولا مصلحة لسوريا في إعادة الذاكرة اللبنانية وغير اللبنانية إلى زمن الوصاية السورية على لبنان، التي انتهت نهاية كارثية.
من جهته يضع الخبير في القضايا الاستراتيجية العميد الركن المتقاعد إلياس فرحات أيضاً التلميحات للتدخل السوري "في إطار الاستعراض والبحث عن سبل للنفاذ إلى معادلة الداخل اللبناني والإقليم عموماً". ويضيف في تصريح لـ"النهار": في تقديرنا، العقبة الأولى التي تحول دون ترجمة هذه التهديدات إلى أفعال، تتمثل في أن الجيش اللبناني لا يمكنه الوقوف على الحياد إذا ما قرر نظام دمشق انتهاك السيادة اللبنانية. إضافة إلى ذلك، إن الحزب غير موجود على 75 بالمئة من الحدود بين لبنان وسوريا، لذا فإن أي تدخل سوري في الوقت الحاضر من شأنه أن يغيّر معادلات الصراع واتجاهاته ويحرفها في اتجاهات لا ترغب فيها الشريحة الأوسع من اللبنانيين".
ويخلص فرحات إلى استنتاج أن "النظام السوري ربما يتوق إلى أداء دور أكبر في المعادلة اللبنانية لو كانت ظروف مثل هذا التدخل متوفرة ومتيسرة، خصوصاً أن واشنطن تداعب أحلام هذا النظام بقولها مراراً إنه نظام متماسك من شأنه ضبط الأوضاع والتناقضات في لبنان يوماً ما، لكن الأحلام شيء والوقائع العنيدة شيء آخر".    
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التدخل السوري لمصلحة "حزب الله"!
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يحذر من الفتنة والتدخل العسكري السوري ويدعو لتحييد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: أمن مضيق هرمز "مستبعد" في ظل نيران الحرب
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ناجي حايك مستبعد
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

اللبنانية

حزب الله

من جهته

السورية

القضايا

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24