تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل ستتحرّك في لبنان وتتحضّر لهجوم على محورين

Lebanon 24
11-03-2026 | 23:44
A-
A+
إسرائيل ستتحرّك في لبنان وتتحضّر لهجوم على محورين
إسرائيل ستتحرّك في لبنان وتتحضّر لهجوم على محورين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جوني منير في" الجمهورية": الأجواء الواعدة سرعان ما تبدّدت في ظل مؤشرات حربية وتصعيدية من قِبل طرفَي الحرب. فواشنطن دفعت بطائراتها الشبحية الـB1 والـB2 مع قنابلها الضخمة إلى ساحة المعركة، وطهران عمدت إلى البدء بتلغيم مياه مضيق هرمز، وهو ما اعتُبر اندفاعاً في المواجهة أكثر منه تفاوضاً تحت النار.
والانطباع الأولي الذي ساد أشار إلى وجود رأيين داخل أروقة السلطة الإيرانية، وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة. الرأي الأول، وهو الذي يتكوّن من الطاقم السياسي، وعلى رأسه الرئيس مسعود بزشكيان. وكان الرئيس الإيراني قد أعلن جهاراً قبل أيام وقف استهداف الدول الخليجية «الشقيقة» وأرفق ذلك باعتذار، لكن قراره خُرِق بعد ساعتين فقط.
وهو ما أظهر بأن الرأي الثاني، الذي يتكوّن بشكل أساسي من القيادة العسكرية للحرس الثوري، هو الذي يمسك بقرار الحرب، وهو يرفض سلوك أي مسارات تفاوضية أو مرنة. وهو من دفع باتجاه انتخاب مجتبى خامنئي لموقع القيادة، في سياق توجيه رسالتين: الأولى بأن النظام لا يزال متماسكاً، والثانية بأن خيار القيادة الإيرانية هو التشدد والتمسك باستراتيجية خامنئي الأب.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تأجيل الزيارة التي كان حُكي عنها لموفد الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. فحصول هذه الزيارة كان سيعني وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في آخر ما جرى التوصل إليه في كواليس التفاوض مع إيران.
مع العلم أن واشنطن أبدت التزامها بفصل لبنان عن أي تسوية من المحتمل أن تحصل مع إيران، ومنح نتنياهو الضوء الأخضر الأميركي لإنجاز «المهمة المطلوبة في لبنان». ومن البديهي أن تكون قيادة الحرس الثوري تركّز خطواتها حول كيفية تشديد الخناق على تصدير النفط، وهي تراقب في الوقت عينه بدء ظهور التململ لدى شعوب العالم الغربي، وعلى أمل أن يتحول ذلك إلى حركة ضاغطة لدفع الحكومة الأميركية للتراجع عن الحرب القائمة، وهو ما سيمنح طهران انتصاراً من دون دفع أثمان سياسية.
وفي هذا السياق باشرت إيران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من خُمس تجارة النفط العالمية. صحيح أن زرع الألغام لا يزال محدوداً ويقتصر حتى الآن على عشرات الألغام فقط، لكنه يعطي إشارة حول استعداد طهران لتوسيع عملياتها في المضيق إذا تصاعد التوتر العسكري، خصوصاً أن المصادر الأميركية تعتقد بأن إيران لا تزال تحتفظ بعدد كافٍ من الزوارق السريعة.
لكن إسقاط خيار التسوية السياسية لن يدفع ترامب إلى التراجع، فهو غير قادر على العودة إلى الوراء. في الأوساط الدبلوماسية انطباع بأن الحرب ليست حرب واشنطن بل إن إسرائيل جرّتها إليها. لكن على رغم ذلك فإن ترامب أصبح يقف وسط النار، وهو الذي يشعر بأنه مطوق بمشاكل وتحديات داخلية كثيرة في سنة انتخابية حاسمة ومصيرية. وهنالك من يشجع ترامب على الذهاب إلى عملية برية محدودة، قادرة على منحه أوراقاً سياسية ثمينة. فالنظام ما زال متماسكاً وسط إحجام المعارضة الداخلية عن القيام بأي تحرك على الأرض، رغم المساحات الفارغة التي تولدت عقب تصفية قيادات الصف الأول.
مع العلم أن بداية تحرك مسلح بدأ في طهران أمس، ما قد ينبئ باحتمال تفعيل هذا المسار الداخلي، وهو ما يفسر تفاؤل الرئيس ترامب.
وكان لافتاً ما قاله عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عقب مشاركته في إحاطة سرية عقدتها اللجنة يوم الثلاثاء الماضي. فهو أعرب عن عدم رضاه وغضبه لأن البيت الأبيض في طريقه إلى نشر قوات أميركية برية داخل إيران.
وأضاف: «يبدو أننا نسير في مسار يقود إلى نشر قوات أميركية على الأرض، بهدف تحقيق بعض الأهداف المحتملة».
ووفق السياق نفسه تقرأ الأوساط الدولية دفع لبنان في هذا التوقيت إلى أتون النار. فهي تعتقد أن القيادة العسكرية للحرس الثوري هي من تولّى دفع «حزب الله» باتجاه فتح الجبهة اللبنانية، من خلال إطلاق الصواريخ من الصرفند وتبني مسؤولية ذلك من خلال بيان رسمي.
وتعترف هذه الأوساط بأن إسرائيل كانت قد جهّزت الملف الحربي على لبنان منذ أشهر عدة، لكنها كانت تفضل توقيتاً آخر للتفرغ عسكرياً للجبهة الإيرانية.
إلا أنه كان لقيادة الحرس الثوري رأي آخر يقضي بفتح الجبهة اللبنانية الآن، بهدف إشغال إسرائيل ولو بنسبة معينة بجبهة أخرى، ومنعها من التركيز الكامل على إيران.
لكن فتح الجبهة اللبنانية حشر الدولة اللبنانية ووضعها في موقع صعب، وفي الوقت نفسه جعل نتنياهو يأخذ لبنان إلى واقع الاستنزاف قبل الذهاب إلى الحرب المفتوحة، بانتظار جلاء النتائج على الجبهة الإيرانية.
لكن هذا المنحى المتفجر أشاح بورقة التين التي كانت تتلطى خلفها السلطة اللبنانية. بل إنه كشف الجيش وجعله بين نارين: نار الميدان ونار التشكيك الأميركي.
وعملت إسرائيل على رفع منسوب التشكيك بالخطوات التي نفذها الجيش، وهي أظهرت أن قدرة «حزب الله» القتالية لا تزال موجودة جنوب الليطاني، وكذلك قيامه بإطلاق عدد من الصواريخ.
وعندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرته أملاً بتحريك المياه الراكدة مع واشنطن، بدا أن البرودة بقيت هي السائدة. وجرى توسيط عواصم عدة من منطلق أنّ لبنان يتعهّد بتطبيق البند الثالث من مبادرة رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أربعة أشهر، لكن من دون حصول أي تجاوب. لا بل فإنّ الجواب الذي أعطاه الموفد الرئاسي توم برّاك جاء سلبياً وفظاً ومشكِّكاً بجدّية التزام لبنان بوعوده، قياساً على عدة محطات سابقة.
وترافق ذلك مع هجوم طال قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتنقل الأوساط الديبلوماسية بأنّ باريس، التي كانت فشلت في تسويق «أفكار» الرئيس إيمانويل ماكرون لدفع إسرائيل لوقف إطلاق النار، سعت بقوّة لدى واشنطن لتجنيب أي اهتزازات قد تطال الجيش اللبناني، كون ذلك سينعكس سلباً على الاستقرار الداخلي الهش، الذي باتت تهدّده تحدّيات الحرب والتهجير وما ينتج من ذلك من احتكاكات خطيرة قد تودي بلبنان إلى أتون الفوضى الداخلية. وبالتالي، ترك أي نقاش للمرحلة اللاحقة بعد انتهاء حال الحرب.
في الواقع، فإنّ الجيش اللبناني وبعد انفجار الوضع، قام بإعادة نشر قواته جنوب خط الليطاني بما يتناسب مع المستجدات الحربية. أي إنّه سحب جنوده من كافة النقاط التي كانت منتشرة في أرجاء المنطقة، وأعاد تمركزها في الثكنات وقيادة الكتائب والمواقع الأساسية في مرجعيون وصور وغيرها. في هذا الوقت تسرّبت عناصر «حزب الله» إلى القرى الأمامية، فيما عزّزت إسرائيل من حشودها العسكرية التي اتخذت طابع الحشد الهجومي، وهو ما أوحى بأنّ الهجوم البري الإسرائيلي ينتظر تحديد ساعة الصفر.
وثمة تقديرات ديبلوماسية غربية بأنّ إسرائيل ستتحرّك في لبنان حال تراجع مستوى العمليات العسكرية في إيران، وأنّها تتحضّر لهجوم على محورين:
الأول عبر الجبهة الحدودية،
والثاني عبر الحدود السورية لجهة البقاع الغربي وصولاً إلى المصنع.
وبذلك تتخذ القوات الإسرائيلية وضعية الكماشة للمناطق التي كانت مصنّفة من ضمن المرحلة الثانية لخطة الجيش، ويتردد أنّها تحتضن البُنية التحتية القتالية الأساسية لـ«حزب الله».
وفي هذا الوقت، بدأ التوتر عند الحدود اللبنانية – السورية لجهة الهرمل بين القوات السورية و«حزب الله». وكان قد سُجِّل تزايد حشود المجموعات المقاتلة تحت كنف دمشق من شيشان وأوزباك وغيرهم.
ومع حصول الإنزال الإسرائيلي جرى لاحقاً قصف منطقة سرغايا داخل سوريا، على اعتبار أنّها أمّنت المساعدة اللوجستية للإنزال الإسرائيلي. لكن للدوائر الغربية قراءة أخرى تشير فيها إلى أنّ «حزب الله» تعمّد تصعيد الموقف عسكرياً مع القوات السورية من خلال استهداف سرغايا، بهدف التشويش على أي مسعى لفتح جبهة الحدود لجهة البقاع الغربي، والحؤول دون الالتفاف على الجنوب.
مع الإشارة هنا إلى نقطة الرصد العسكرية التي أنشأتها إسرائيل عند جبل الشيخ، ما يسمح لها بالإشراف على كافة أرجاء البقاع الغربي والجنوب.
ومع التذكير هنا بالكلام الذي أطلقه الرئيس الإسرائيلي بأنّ «حزب الله» لا يعرف ماذا ينتظره. كما أنّ الرئيس الأميركي قال بالأمس إنّه «علينا أن نتخلّص من حزب الله الذي كان كارثة لفترة طويلة». وقد تصبح الخشية في حال اندلاع الحرب البرية عند جبهتَي الجنوب والبقاع الغربي، وانضمام جبهة الهرمل إليهما في حال تطوّرت الاحتكاكات الحاصلة وسط الحشود المريبة.
والجيش اللبناني المحشور جنوباً والقلق لناحية الحدود مع سوريا لجهة الهرمل وما يمكن أن يحصل، يعمل على تبريد المخاطر التي استجدّت عند حدود البقاع الشمالي. وفي الوقت نفسه يعمل على ضبط الاحتكاكات اللامسؤولة التي تحصل في الداخل اللبناني، وسط هذه الفوضى التي أرادتها إسرائيل من خلال تهجير أبناء الجنوب والضاحية إلى الداخل اللبناني، حيث الفسيفساء الطائفية الشديدة الحساسية.
مع الإشارة هنا إلى أنّ التنسيق الأمني الذي كان قائماً ما بين قيادة الجيش وقيادة «حزب الله» ما زال مقطوعاً ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر. كما أنّ التنسيق المحلّي الذي كان قائماً على مستوى المناطق بين الجيش و«حزب الله» تراجع إلى أدنى مستوياته وأصبح ضعيفاً جداً.
أمّا على مستوى علاقة اليرزة بالأميركيين، فهي أيضاً شهدت تراجعاً، وباتت مقتصرة على المستوى التقني الضيّق، بعدما كانت موصوفة بأفقها المفتوح.
قد لا يكون دقيقاً الاعتقاد بأنّ الفرج على الجبهة الإيرانية سينعكس بالمثل على الساحة اللبنانية، لا بل تبدو الصورة معكوسة تماماً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"قسد" تعلن صد 3 محاولات هجوم نفذها الجيش السوري على محور سد تشرين
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات... هل يتحضّر الحوثيون لاجتياح إسرائيل بريّاً؟
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم برّي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السورية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24