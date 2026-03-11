تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

ضمن سلسلة عمليّات "العصف المأكول".. هذا ما استهدفه حزب الله فجراً في اسرائيل

Lebanon 24
11-03-2026 | 23:58
ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول.. هذا ما استهدفه حزب الله فجراً في اسرائيل
ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول.. هذا ما استهدفه حزب الله فجراً في اسرائيل photos 0
اعلن حزب الله في سلسلة بيانات عن استهدافاته في اسرائيل، حيث أشار الى ان عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثالثة، ومستوطنة المطلّة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة، كما استهدفوا تجمّعًا لقوّات الجيش الإسرائيليّ في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.
وبالمسيرات الانقضاضية استهدف عناصر حزب الله، مستوطنة أفيفيم، مستوطنة شتولا، مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا، مستوطنة نهاريا، ثكنة يعرا، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.
و بصلية من الصواريخ النوعيّة، استهدف عناصر الحزب ايضاً، قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا، قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين)، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، ومقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.‏
 
