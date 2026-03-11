تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ضمن سلسلة عمليّات "العصف المأكول".. هذا ما استهدفه حزب الله فجراً في اسرائيل
Lebanon 24
11-03-2026
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن
حزب الله
في سلسلة بيانات عن استهدافاته في اسرائيل، حيث أشار الى ان عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثالثة، ومستوطنة المطلّة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة، كما استهدفوا تجمّعًا لقوّات الجيش الإسرائيليّ في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.
وبالمسيرات الانقضاضية استهدف عناصر حزب الله، مستوطنة أفيفيم، مستوطنة شتولا، مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا، مستوطنة
نهاريا
، ثكنة يعرا، وقاعدة
ميرون
للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في
القاعدة
.
و بصلية من الصواريخ النوعيّة، استهدف عناصر الحزب ايضاً، قاعدة نشريم
جنوب شرق
مدينة حيفا، قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين)، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ضواحي مدينة
تل أبيب
، ومقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: قصفنا بالصواريخ كريات شمونة ونهاريا ضمن سلسلة عمليات العصف المأكول
Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ كريات شمونة ونهاريا ضمن سلسلة عمليات العصف المأكول
12/03/2026 11:00:08
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلق عملية "العصف المأكول"!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلق عملية "العصف المأكول"!
12/03/2026 11:00:08
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن إطلاق عمليّات "العصف المأكول"
Lebanon 24
حزب الله يعلن إطلاق عمليّات "العصف المأكول"
12/03/2026 11:00:08
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم
Lebanon 24
سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم
12/03/2026 11:00:08
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة العمليات
إدارة العمل
الإسرائيلي
حزب الله
جنوب شرق
إسرائيل
القاعدة
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
Lebanon 24
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
05:00 | 2026-03-12
12/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
04:49 | 2026-03-12
12/03/2026 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:43 | 2026-03-12
12/03/2026 04:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
04:33 | 2026-03-12
12/03/2026 04:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
04:30 | 2026-03-12
12/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-03-12
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
04:49 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
04:43 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:33 | 2026-03-12
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
04:30 | 2026-03-12
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
04:23 | 2026-03-12
للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس
فيديو
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24