ضمن سلسلة عمليّات "العصف المأكول".. هذا ما استهدفه حزب الله فجراً في اسرائيل

اعلن في سلسلة بيانات عن استهدافاته في اسرائيل، حيث أشار الى ان عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثالثة، ومستوطنة المطلّة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة، كما استهدفوا تجمّعًا لقوّات الجيش الإسرائيليّ في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.وبالمسيرات الانقضاضية استهدف عناصر حزب الله، مستوطنة أفيفيم، مستوطنة شتولا، مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا، مستوطنة ، ثكنة يعرا، وقاعدة للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في .و بصلية من الصواريخ النوعيّة، استهدف عناصر الحزب ايضاً، قاعدة نشريم مدينة حيفا، قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين)، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة ، ومقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.‏