ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ وعليه وقف هجماته "فورا"

أعلن اليوم الخميس ان ن ارتكب خطأ فادحا بجرّ إلى مواجهة مع ويجب عليه وقف هجماته "فورا".ورأى ماكرون أن على إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم في لبنان.وأشار ماكرون إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيسين السوري أحمد الرئيس اللبناني جوزيفوأكد ماكرون أن الرئيس الشرع "يدعم جهود السلطات لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها".وأشار إلى أن "التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وسنواصل دعمه".