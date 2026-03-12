تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ وعليه وقف هجماته "فورا"
Lebanon 24
12-03-2026
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
اليوم الخميس ان ن
حزب الله
ارتكب خطأ فادحا بجرّ
لبنان
إلى مواجهة مع
إسرائيل
ويجب عليه وقف هجماته "فورا".
ورأى ماكرون أن على إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم
بري
في لبنان.
وأشار ماكرون إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيسين السوري أحمد
الشرع
الرئيس اللبناني جوزيف
عون.
وأكد ماكرون أن الرئيس الشرع "يدعم جهود السلطات
اللبنانية
لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها".
وأشار إلى أن "التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وسنواصل دعمه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحًا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل ويجب عليه وقف هجماته فورًا
Lebanon 24
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحًا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل ويجب عليه وقف هجماته فورًا
12/03/2026 11:00:05
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ فادحا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ فادحا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر
12/03/2026 11:00:05
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: "حزب الله" ارتكب خطأً كبيراً جدّاً عندما هاجمنا
Lebanon 24
نتنياهو: "حزب الله" ارتكب خطأً كبيراً جدّاً عندما هاجمنا
12/03/2026 11:00:05
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: على إسرائيل احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته وتسليم سلاحه
Lebanon 24
ماكرون: على إسرائيل احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته وتسليم سلاحه
12/03/2026 11:00:05
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
09:49 | 2026-03-12
12/03/2026 09:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
09:43 | 2026-03-12
12/03/2026 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
09:33 | 2026-03-12
12/03/2026 09:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
09:30 | 2026-03-12
12/03/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس
Lebanon 24
للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس
09:23 | 2026-03-12
12/03/2026 09:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
13:07 | 2026-03-11
11/03/2026 01:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
11:31 | 2026-03-11
11/03/2026 11:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
22:19 | 2026-03-11
11/03/2026 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
15:22 | 2026-03-11
11/03/2026 03:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
13:03 | 2026-03-11
11/03/2026 01:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:49 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
09:43 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
09:33 | 2026-03-12
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
09:30 | 2026-03-12
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
09:23 | 2026-03-12
للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس
09:23 | 2026-03-12
الحشيمي: لبنان بحاجة إلى سياسة مسؤولة تحمي الدولة
فيديو
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
00:36 | 2026-03-12
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
10:51 | 2026-03-09
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
00:39 | 2026-03-08
12/03/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24