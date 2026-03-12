3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… ولبنان 24 يكشف هوية المستهدف

شهدت مناطق لبنانية عدة ليلة عنيفة من ، حيث طالت إحدى الضربات منطقة البيادر في .



وبحسب المعلومات، فقد استهدفت الغارة منزلاً في المنطقة، ما أدى إلى سقوط 3 وفق المعطيات الأولية. وتشير المعلومات التي حصل عليها" "إلى أن المستهدف في الغارة هو "م.العوضي" المنتمي إلى " ".



وقد أحدث الاستهداف حالة من الهلع في المنطقة، في حين حضرت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وعملت على نقل الضحايا وإخلاء المصابين، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كامل ملابسات الاستهداف





