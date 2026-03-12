تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-03-2026 | 01:50
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… ولبنان 24 يكشف هوية المستهدف
شهدت مناطق لبنانية عدة ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية، حيث طالت إحدى الضربات منطقة البيادر في عرمون.

وبحسب المعلومات، فقد استهدفت الغارة منزلاً في المنطقة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وفق المعطيات الأولية. وتشير المعلومات التي حصل عليها" لبنان 24 "إلى أن المستهدف في الغارة هو "م.العوضي" المنتمي إلى "الجماعة الإسلامية".

وقد أحدث الاستهداف حالة من الهلع في المنطقة، في حين حضرت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وعملت على نقل الضحايا وإخلاء المصابين، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كامل ملابسات الاستهداف

المصدر: لبنان 24
