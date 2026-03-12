الشرع يطمئن المسؤولين: هذا هدفنا

أكدت مصادر لبنانية مطلعة أن الرئيس السوري حرص في الاتصالات التي اجراها مع عدد من المسؤولين في على طمأنتهم إلى أن ليست في وارد القيام بأي عملية عسكرية باتجاه الأراضي .

وبحسب هذه المصادر، شدد على أن الحشود العسكرية التي شهدتها بعض المناطق الحدودية في الأيام الأخيرة تأتي في إطار إجراءات وقائية فقط، هدفها منع توسع الحرب الدائرة في المنطقة إلى الداخل السوري.

وأوضح أن تسعى إلى إبقاء حدودها مستقرة قدر الإمكان، وتعمل على اتخاذ تدابير ميدانية لضبط الوضع ومنع أي احتكاك قد يؤدي إلى فتح .



Advertisement