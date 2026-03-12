سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين

عبّر رئيس الحكومة أمام زواره أمس عن انزعاجه من بعض جوانب علاقته مع رئيس الجمهورية لا سيما في ما يتعلق بدور العماد رودولف هيكل.

وقال سلام شاكيا: لقد وجه الي عون "صفعتين" في هذا الموضوع، الاولى بعد "موقعة " التي رفض فيها الجيش تنفيذ مذكّرة منع اضاءة الصخرة، فبادر عون إلى تقليد قائد الجيش وسام من رتبة الوشاح الأكبر.

اما "الصفعة" الثانية فحصلت قبل يومين، عندما زار ، متخطيا الملاحظات التي ابديتها على اداء قائد الجيش في موضوع تنفيذ قرارات .

وقال سلام لزواره: ان لا علاقة له بحملة بعض النواب المحسوبين عليه على قائد الجيش وليس هو من حرّضهم وان كان يعتبر بعض ما اوردوه صحيحا.





Advertisement