Najib Mikati
لبنان

سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-03-2026 | 02:30
عبّر رئيس الحكومة نواف سلام أمام زواره أمس عن انزعاجه من بعض جوانب علاقته مع رئيس الجمهورية جوزاف عون لا سيما في ما يتعلق بدور قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وقال سلام شاكيا: لقد وجه الي عون "صفعتين" في هذا الموضوع، الاولى بعد "موقعة صخرة الروشة" التي رفض فيها الجيش تنفيذ مذكّرة منع اضاءة الصخرة، فبادر عون إلى تقليد قائد الجيش وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر.
اما "الصفعة" الثانية فحصلت قبل يومين، عندما  زار وزارة الدفاع، متخطيا الملاحظات التي ابديتها على اداء قائد الجيش في موضوع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وقال سلام لزواره: ان لا علاقة له بحملة بعض النواب المحسوبين عليه على قائد الجيش وليس هو من حرّضهم وان كان يعتبر بعض ما اوردوه صحيحا.

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

وزارة الدفاع

صخرة الروشة

قائد الجيش

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

جمهورية

