Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التدخل السوري لمصلحة "حزب الله"!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-03-2026 | 02:45
التدخل السوري لمصلحة حزب الله!
التدخل السوري لمصلحة حزب الله! photos 0
أثار الحديث في الأيام الأخيرة عن احتمال دخول قوات سورية إلى لبنان جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. غير أن هذا النقاش فتح باب قراءة مختلفة لدى بعض القوى، إذ اعتبر كثيرون أن أي خطوة من هذا النوع قد تنعكس لمصلحة"حزب الله أكثر مما تضرّه.
وفي هذا السياق، حاول رئيس"التيار الوطني الحر" جبران باسيل الإشارة إلى هذه الفكرة في مواقفه قبل ايام، حين ألمح إلى أن التدخل السوري قد يبدّل التوازنات الداخلية. فالمزاج المسيحي في لبنان يحمل تاريخيًا حساسية واضحة تجاه أي حضور سوري مباشر، ما قد يدفع شرائح مسيحية أوسع إلى التقارب مع الحزب أو النظر إليه كطرف حليف.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

حزب الله

مسيحية

التيار

النقاش

المسيح

تابع
"خاص لبنان24"

فيديو
