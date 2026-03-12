التدخل السوري لمصلحة "حزب الله"!

أثار الحديث في الأيام الأخيرة عن احتمال دخول قوات إلى جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. غير أن هذا فتح باب قراءة مختلفة لدى بعض القوى، إذ اعتبر كثيرون أن أي خطوة من هذا النوع قد تنعكس لمصلحة" أكثر مما تضرّه.وفي هذا السياق، حاول رئيس" " الإشارة إلى هذه الفكرة في مواقفه قبل ايام، حين ألمح إلى أن التدخل السوري قد يبدّل التوازنات الداخلية. فالمزاج المسيحي في لبنان يحمل تاريخيًا حساسية واضحة تجاه أي حضور سوري مباشر، ما قد يدفع شرائح أوسع إلى التقارب مع الحزب أو النظر إليه كطرف حليف.