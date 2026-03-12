عن الحوار مع الحكومة اللبنانية.. هذا ما أعلنه وزير إسرائيلي

أكد جدعون ساعر أن وحدها لا تستطيع إسقاط النظام وأن الشعب الإيراني هو من يمكنه ذلك، لكنه يحتاج إلى مساعدة خارجية.



وقال في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "في النهاية، لا يمكننا نحن إسقاط النظام، فقط الشعب الإيراني هو من يستطيع ذلك. وفي الوقت نفسه، يجب أن نقول إنه بدون مساعدة خارجية ليست لديهم فرصة لإسقاط النظام".



وأوضح أنه رغم أن "تغيير النظام ليس هدفا صريحا للحرب، إلا أن إسرائيل توصلت إلى قناعة بضرورة بذل جهد لتهيئة الظروف التي تسمح بتغيير النظام - ليس بأيدينا ولكن بأيدي الشعب الإيراني".



أضاف :"إن أهم هذه الظروف هو الإضعاف الدراماتيكي لآليات القمع التابعة للنظام الإيراني"، مؤكدا أن إسرائيل "تستهدف قواعد الحرس الثوري ومقاره ومواقع القيادة والسيطرة بحيث يكونون بحلول نهاية الحملة ضعفاء بما يكفي، ومن ثم ربما سيكون من الممكن إجراء ذلك التغيير".



وأشار ساعر إلى "وجود شقوق مرئية داخل القيادة ، لكن المتطرفين ما زالوا يسيطرون على الحكومة". وقال: "لدينا العديد من المؤشرات على أن هذا النظام ينهار وقدراته آخذة في التدهور".



وفي ، قال ساعر :"إن إسرائيل مستعدة للحوار مع ، لكن الحوار وحده لا يمكنه وقف إطلاق النار من الأراضي اللبنانية".



واعتبر أن " هو أكبر عقبة أمام تحقيق علاقات سلمية طبيعية مع "، مضيفا: "ليس لدينا نزاعات دراماتيكية مع لبنان نفسه. لدينا بعض النزاعات الحدودية المستقبلية حول التفاصيل الدقيقة. المشكلة الرئيسية كانت ولا تزال حزب الله". (روسيا اليوم)



Advertisement