سفير الاردن: سلمنا قاعدة رياق الجوية قافلة مساعدات عبارة عن 25 شاحنة

صدر عن سفير الاردن وليد حديد بيان جاء فيه: "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإرسال قافلة مساعدات اغاثية مقدمة للجمهورية ، استقبلت بعد ظهر اليوم قافلة المساعدات والمتضمنة (25) شاحنة تابعة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، في قاعدة الرياق الجوية، وكان في الاستقبال الامين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، و قائد قاعدة الرياق الجوية العقيد وسيم بشارة، اللذين عن الشكر والامتنان الجزيل لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على دعمه الدائم والثابت للبنان، ووقوف الى جانب في كافة الظروف. رافقني في الاستقبال السكرتير الاول محمد المحادين".

