لبنان
نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء على مستشفى جبل عامل
Lebanon 24
12-03-2026
|
03:49
قالت نقابة المستشفيات في
لبنان
في بيان: "إثر تعرّض محيط مستشفى
جبل عامل
في صور للغارات
الإسرائيلية
، مما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية بمبناه، ووضع حياة المرضى والعاملين فيه من اطباء وجهاز تمريضي ومسعفين في دائرة الخطر الشديد، تستنكر النقابة اي اعتداء او اعمال عسكرية تطال الصروح الإستشفائية والمراكز الصحية بصورة مباشرة او غير مباشرة، سيما وانها تشكلّ خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها".
وجددت "مناشدتها للمجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية للتحرّك سريعاً وحماية القطاع الصحي بكل طواقمه عملاً بالإتفاقيات الدولية، ومنها
اتفاقيات جنيف
لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تشدد على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم اثناء النزاعات المسلحّة، وفي كل الأوقات بما يضمن تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى".
