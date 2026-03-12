نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء على مستشفى جبل عامل

قالت نقابة المستشفيات في في بيان: "إثر تعرّض محيط مستشفى في صور للغارات ، مما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية بمبناه، ووضع حياة المرضى والعاملين فيه من اطباء وجهاز تمريضي ومسعفين في دائرة الخطر الشديد، تستنكر النقابة اي اعتداء او اعمال عسكرية تطال الصروح الإستشفائية والمراكز الصحية بصورة مباشرة او غير مباشرة، سيما وانها تشكلّ خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها".وجددت "مناشدتها للمجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية للتحرّك سريعاً وحماية القطاع الصحي بكل طواقمه عملاً بالإتفاقيات الدولية، ومنها لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تشدد على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم اثناء النزاعات المسلحّة، وفي كل الأوقات بما يضمن تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى".