لبنان

طربيه من دار القنصلية في سيدني: على كافة القوى اللبنانية احترام مؤسسات الدولة والاحتكام إلى قراراتها

Lebanon 24
12-03-2026 | 03:53
A-
A+
طربيه من دار القنصلية في سيدني: على كافة القوى اللبنانية احترام مؤسسات الدولة والاحتكام إلى قراراتها
طربيه من دار القنصلية في سيدني: على كافة القوى اللبنانية احترام مؤسسات الدولة والاحتكام إلى قراراتها photos 0
زار راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان-شربل طربيه القنصلية اللبنانية العامة في سيدني على رأس وفد من أبناء الجالية، حيث التقى القنصل العام اللبناني الجديد في سيدني ريمون الشملاتي.



وأكد المطران طربيه خلال اللقاء "التزام الكنيسة المارونية في الانتشار بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية والجيش اللبناني، باعتبارها الضامن لوحدة اللبنانيين وأمنهم".



وحث طربيه "جميع القوى اللبنانية على احترام مؤسسات الدولة والاحتكام إلى قراراتها والعمل تحت سقف المصلحة الوطنية العليا، انسجاماً مع قرار الحكومة اعتبار "الأعمال الأمنية والعسكرية الصادرة عن حزب الله خارجة عن القانون"، ومطالبتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية بتنفيذ قرار حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية."



ودعا إلى "وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتغليب منطق السلام على لغة السلاح"، معتبراً أن "المرحلة تتطلّب مسؤولية مضاعفة وحكمة في إدارة الخلافات، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات أو الانقسامات".



وشدد على ضرورة التضامن مع النازحين اللبنانيين وذكّر بنداء البابا لاوون الرابع عشر الذي تبنّته الكنيسة المارونية والأساقفة الكاثوليك في أستراليا، والداعي إلى الصوم عن الكلام والأفعال التي تولّد الكراهية، وإلى الصلاة من أجل استعادة الدبلوماسية دورها الطبيعي في خدمة الشعوب التي تتوق إلى سلام عادل ودائم، معرباً عن "تضامن الكنيسة مع الشعوب المتألمة والمقهورة في أماكن النزاع والحروب"، داعياً إلى "الصلاة من أجل السلام كالتزام إنساني وأخلاقي تجاه كل إنسان مهدّد في حياته وكرامته"٠



ونقل المطران طربيه إلى القنصل العام هواجس اللبنانيين في أستراليا، مؤكداً أن "الجالية تشكّل امتداداً حيوياً للبنان وأن الحفاظ على ارتباطها بالوطن مسؤولية مشتركة"، داعياً إلى تطوير خدمات القنصلية وتسهيل معاملات اللبنانيين، خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.

الشملاتي 

وأعرب القنصل العام الشملاتي عن تقديره للدور الوطني والروحي الذي تضطلع به الأبرشية المارونية بشخص راعيها المطران أنطوان-شربل طربيه، مؤكداً أن القنصلية ستعمل بكل إمكاناتها لخدمة أبناء الجالية وتعزيز حضور لبنان في الاغتراب، وتطوير التعاون مع المؤسسات الروحية والاجتماعية اللبنانية في أستراليا.
