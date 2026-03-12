إسرائيل تطبق نموذج غزة في لبنان.. هذا ما كشفته يديعوت أحرونوت

كشفت صحيفة " " نقلا عن مصادر عسكرية، اليوم الخميس، أن تُحوّل استراتيجيتها الدفاعية في إلى نمط غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن هدف إسرائيل هو دفع القتال إلى عمق الأراضي وتطهيرها من الداخل على غرار العمليات التي نُفذت في غزة والتي سمحت لسكان التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود بممارسة حياتهم اليومية.وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن بعض المواقع التابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان أعيد بناؤها تحت غطاء وقف إطلاق النار.وذكرت أن الحملة ضد لن تكون قصيرة ولن تتقيد بجدول زمني محدد، مضيفة أن "نطبق نموذج غزة في لبنان"ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين قوله: "المفهوم الآن هو التقدم خطوة إلى الأمام ليس الدفاع على طول خط التجمعات السكنية، بل إلى الأمام. هذا يوفر أمانًا أكبر بكثير ويُمكّننا من الدفاع بطريقة أفضل بكثير".وتابع: "ما كنا نخشى فعله لسنوات، نفعله الآن".كما نقلت أحرونوت عن أحد الجنود: "يجب أن تتحرك الحدود باتجاه نهر . فالتضاريس هنا تسمح لقوات العدو والطائرات المسيّرة بالتسلل تحت غطاء الغطاء النباتي".وأضاف: "يجب ألا نوقف الحرب مرة أخرى بوقف إطلاق نار يسمح لحزب الله بالاستمرار في الوجود، إلى أن يتحقق هذان الأمران، لن يكون هناك أمن حقيقي هنا".