Najib Mikati
لبنان

إسرائيل تطبق نموذج غزة في لبنان.. هذا ما كشفته يديعوت أحرونوت

Lebanon 24
12-03-2026 | 03:58
إسرائيل تطبق نموذج غزة في لبنان.. هذا ما كشفته يديعوت أحرونوت
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تُحوّل استراتيجيتها الدفاعية في لبنان إلى نمط غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف إسرائيل هو دفع القتال إلى عمق الأراضي اللبنانية وتطهيرها من الداخل على غرار العمليات التي نُفذت في غزة والتي سمحت لسكان التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود بممارسة حياتهم اليومية.

وتابعت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن بعض المواقع التابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان أعيد بناؤها تحت غطاء وقف إطلاق النار.

وذكرت أن الحملة ضد حزب الله لن تكون قصيرة ولن تتقيد بجدول زمني محدد، مضيفة أن "نطبق نموذج غزة في لبنان"

ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين قوله: "المفهوم الآن هو التقدم خطوة إلى الأمام ليس الدفاع على طول خط التجمعات السكنية، بل إلى الأمام. هذا يوفر أمانًا أكبر بكثير ويُمكّننا من الدفاع بطريقة أفضل بكثير".

وتابع: "ما كنا نخشى فعله لسنوات، نفعله الآن".

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن أحد الجنود: "يجب أن تتحرك الحدود باتجاه نهر الليطاني. فالتضاريس هنا تسمح لقوات العدو والطائرات المسيّرة بالتسلل تحت غطاء الغطاء النباتي".

وأضاف: "يجب ألا نوقف الحرب مرة أخرى بوقف إطلاق نار يسمح لحزب الله بالاستمرار في الوجود، إلى أن يتحقق هذان الأمران، لن يكون هناك أمن حقيقي هنا".
 
لبنان

عربي-دولي

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

العبرية

