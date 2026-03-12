6 جرحى في حادث سير على طريق الضنية - طرابلس

أدى حادث سير بين باص وسيارتين في محلة التي تربط بمدينة الى سقوط 6 جرحى عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل 4 منهك إلى المستشفيات القريبة، فيما نقل اللبناني إصابتين إلى مستشفيات المنطقة.



وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.

