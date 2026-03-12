تقدم 3 دبابات ميركافا مُعادية شرق كفرشوبا وهذا ما قامت به

تقدمت 3 دبابات ميركافا مُعادية الخميس من جهة بركة بعثائيل شرق كفرشوبا ووصلت الى مقربة من المنازل وموقع المُخلى، ونفذت عمليات إطلاق نار باتجاه البلدة ثم انسحبت تحت غطاء مدفعي وقصف دخاني، وفق ما أفادت مندوبة " ".

