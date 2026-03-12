تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زينون: للحصول على التراخيص القانونية قبل بيع قوارير الغاز

Lebanon 24
12-03-2026 | 04:07
A-
A+
زينون: للحصول على التراخيص القانونية قبل بيع قوارير الغاز
زينون: للحصول على التراخيص القانونية قبل بيع قوارير الغاز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون في بيان، "وزارة الداخلية والبلديات التي تسعى الى تنفيذ كتاب وزارة الطاقة والمياه الرقم ٣٤٧٢/ ص تاريخ 12/15/ 2025 القاضي بتنظيم بيع قوارير الغاز، والزام كل المحال التجارية والمخازن التي تبيع قوارير الغاز، بما في ذلك الميني ماركت والسمانة الى التسجيل القانوني، للحصول على التراخيص القانونية قبل أي بيع".

وطالب بأن "تُمنح المحال مهلة زمنية كافية لإتمام التسجيل دون أي ضغط أو تضييق، حرصاً على استمرارية توزيع مادة الغاز الحيوية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الشتاء وفي ظل الأزمات الراهنة". 

وأكد "حرص النقابة على ضرورة التعاون بين كل الجهات الرسمية والمحال لضمان تطبيق القرار بما يحقق سلامة المواطنين واستمرارية توزيع الغاز، وعلى دعم تنفيذ القرار في المحافظات كافة لضمان حقوق المواطنين بالسلامة العامة، شرط الحفاظ على الأمن الغذائي والطاقة في البلاد في هذه الظروف الصعبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زينون: الغاز متوافر بكميات كافية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خزانات الغاز في برج حمود: بين الجدل الإعلامي ومتطلبات السلامة القانونية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: الإعلاميون ملزمون بالحصول على ترخيص للتصوير
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الجهات الرسمية

وزارة الداخلية

نقابة العاملين

وزارة الطاقة

فريد زينون

فريد زين

ون بين

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24