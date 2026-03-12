زينون: للحصول على التراخيص القانونية قبل بيع قوارير الغاز

دعا رئيس والموزعين في قطاع ومستلزماته في بيان، " والبلديات التي تسعى الى تنفيذ كتاب والمياه الرقم ٣٤٧٢/ ص تاريخ 12/15/ 2025 القاضي بتنظيم بيع قوارير الغاز، والزام كل المحال التجارية والمخازن التي تبيع قوارير الغاز، بما في ذلك الميني ماركت والسمانة الى التسجيل القانوني، للحصول على التراخيص القانونية قبل أي بيع".



وطالب بأن "تُمنح المحال مهلة زمنية كافية لإتمام التسجيل دون أي ضغط أو تضييق، حرصاً على استمرارية توزيع مادة الغاز الحيوية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الشتاء وفي ظل الأزمات الراهنة".



وأكد "حرص النقابة على ضرورة التعاون بين كل والمحال لضمان تطبيق القرار بما يحقق سلامة المواطنين واستمرارية توزيع الغاز، وعلى دعم تنفيذ القرار في المحافظات كافة لضمان حقوق المواطنين بالسلامة العامة، شرط الحفاظ على الأمن الغذائي والطاقة في البلاد في هذه الظروف الصعبة".

