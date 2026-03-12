تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لعون في بعبدا

Lebanon 24
12-03-2026 | 06:14
A-
A+

سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، النائب السابق هادي حبيش. 

بعد اللقاء قال حبيش: "أكدنا دعمنا الكامل لمبادرة التفاوض التي طرحها فخامة الرئيس، بهدف الوصول بأسرع وقت ممكن إلى وقف هذه الحرب وتفادي المزيد من الدمار وسقوط الضحايا".

أضاف: "كل الدعم للجيش اللبناني وقيادة الجيش، لأن أي تعرّض للمؤسسة العسكرية في هذه الظروف ينعكس سلباً على معنويات العسكريين، وأي ملاحظات يجب أن تُطرح بعيداً من الإعلام".

تابع: "بحثنا ملف النازحين، وشددنا على ضرورة تأمين الرعاية اللازمة لهم من إيواء وتغذية وخدمات أساسية، بالتوازي مع مراعاة خصوصية المجتمعات التي تستضيفهم".

ختم: "أكدنا أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في تنظيم هذا الملف ومواكبة تداعياته". 
 
كما استقبل الرئيس عون النائب كميل شمعون،  الذي قال عقب اللقاء، أنه "جرى بحث في عدد من الملفات الحساسة، ولا سيما موضوع السلاح ونزعه، إضافة إلى خطر اتّساع الحرب على الأراضي اللبنانية".

وشدّد شمعون على "ضرورة تأمين المساعدات لأهالي الجنوب الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، بالتوازي مع البحث عن حلول خارجية تساعد لبنان على الصمود في ظل الظروف الراهنة".

كما أكد "همية دعم الجيش اللبناني كي لا يكون وحيداً في هذه المواجهة"، مشيراً إلى أنه "طرح مسألة اللجوء إلى الفصل السابع من الأمم المتحدة لضمان احترام الحدود اللبنانية ومنع أي احتلال أو تعدٍّ على الأراضي اللبنانية".

واعتبر أن "دعم الجيش بمساعدة دولية قد يكون أحد السبل لمواجهة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان".
 
اطّلع الرئيس جوزاف عون من وزير الصناعة جو عيسى الخوري على واقع القطاع الصناعي في ظلّ الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها خلال هذه المرحلة.
وقدّم الوزير عيسى الخوري شرحاً حول أوضاع مختلف القطاعات الصناعية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على استقرار القطاع الصناعي، إضافة إلى متابعة توافر المواد الأساسية ودعم قدرة المصانع على مواصلة عملها رغم الظروف الاستثنائية.
وقال الوزير السابق الياس المر من قصر بعبدا:
الاجتماع مع رئيس الجمهورية تناول عدداً من العناوين، أبرزها الوضع القائم في جنوب لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
البحث تطرق أيضاً إلى مسألة التهجير، مع وجود ما يقارب مليون لبناني نازح، وهو همّ كبير على عاتق الدولة.
 التطرق إلى مسألة التعرض للمؤسسة العسكرية وقيادة الجيش اللبناني ضباطاً وأفراداً، في وقت باتت فيه المؤسسة العسكرية والأمنية الركيزة الأساسية المتبقية لاستقرار لبنان بعد انهيار الركيزة الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
 أي هجوم على الجيش أو قيادته لا يستهدف شخصاً أو منصباً، بل يمسّ بأمن كل لبناني، والمس بالمؤسسة العسكرية في هذه الظروف قد يدفع البلاد نحو الفوضى ويعيد شبح الميليشيات والهجرة الواسعة.
تأكيد الدعم المطلق لرئيس الجمهورية وللدولة ومؤسساتها.
واطلع الرئيس جوزاف عون من وزير الطاقة جو صدي على آخر التطورات المتعلقة بعمل الوزارة في ظل الأزمة الراهنة، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار إمدادات الطاقة والمواد النفطية في الأسواق، ومتابعة حركة الأسعار.

كما تناول البحث الخطوات التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية التزويد وتلبية الحاجات الأساسية خلال هذه المرحلة.

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل لضمان استقرار القطاع وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للحريري في "بيت الوسط"
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش شارك في مؤتمر ميونيخ وعقد سلسلة لقاءات
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الرئيس عون

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-03-12
Lebanon24
07:15 | 2026-03-12
Lebanon24
07:06 | 2026-03-12
Lebanon24
07:01 | 2026-03-12
Lebanon24
07:01 | 2026-03-12
Lebanon24
07:00 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24