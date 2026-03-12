عثر عليه على شاطئ الميناء.. تعميم اوصاف جثة رجل مجهول الهويّة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي أنه وبتاريخ 24-2-2026، عُثِرَ على جثّة متحلّلة لرجل مجهول الهويّة على “الرانكين” – الميناء/طرابلس، فتمّ نقلها إلى ، ولم يحضر أحد للسؤال عنه.



أوصاف الجثّة: طول القامة حوالي /176/ سنتم، يرتدي قميصًا من الصوف لون خمري وبني مخطّطة عرضيًّا، وقميصًا داخليًّا لون أخضر.



لذلك وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم: 423039-06، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

