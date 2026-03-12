للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس

وجّه الجيش إنذارا عاجلا إلى وتحديدًا في بلدة دورس في .



وقال الجيش الإسرائيلي انه سيهاجم على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي، بحسب زعمه.



وتابع الجيش الإسرائيلي: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".





