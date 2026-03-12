الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"

يتواجد الجيش في 18 نقطة في مقارنة بـ 5 نقاط قبل بدء الحرب، وفق ما أفادت صحيفة " " اليوم الخميس.



وقالت الصحيفة: "قبل الحرب، كان لدى الجيش الإسرائيلي 5 مواقع دفاعية دائمة داخل لبنان أما اليوم فهناك 18 موقعا محصنا إضافيا في عمق الأراضي حيث تُكلف القوات بملاحقة عناصر من قوة في ".

ولفتت إلى أن "الهدف العملياتي هو صدّ التهديد الذي تشكله الصواريخ المضادة للدبابات والنيران غير المباشرة على التجمعات السكنية القريبة من الحدود، تتواجد حاليًا ثلاث قيادات فرق في المنطقة. ومن المرجح أن يتطلب إنجاز المهمة تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".







