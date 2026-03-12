تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"

Lebanon 24
12-03-2026 | 04:43
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته يديعوت احرونوت
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته يديعوت احرونوت photos 0
يتواجد الجيش الإسرائيلي في 18 نقطة في لبنان مقارنة بـ 5 نقاط قبل بدء الحرب، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس. 

وقالت الصحيفة: "قبل الحرب، كان لدى الجيش الإسرائيلي 5 مواقع دفاعية دائمة داخل لبنان أما اليوم فهناك 18 موقعا محصنا إضافيا في عمق الأراضي حيث تُكلف القوات الإسرائيلية بملاحقة عناصر من قوة الرضوان في حزب الله".
 
ولفتت إلى أن "الهدف العملياتي هو صدّ التهديد الذي تشكله الصواريخ المضادة للدبابات والنيران غير المباشرة على التجمعات السكنية القريبة من الحدود، تتواجد حاليًا ثلاث قيادات فرق في المنطقة. ومن المرجح أن يتطلب إنجاز المهمة تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".




لبنان

عربي-دولي

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية

حزب الله

إسرائيل

الرضوان

يديعوت

