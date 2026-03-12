الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"

كتبت المتحدثة باسم الجيش على منصة "اكس":



"في وقت سابق من الأسبوع الحالي أقدم على إطلاق عدة قذائف صاروخية إلى .

تبين من تحقيق الجيش الإسرائيلي أن إحدى هذه القذائف الصاروخية سقطت على منزل في قرية على الأراضي .



منذ اتخاذ حزب الله قرار الدخول إلى المعركة سقط العديد من القذائف الصاروخية التي أطلقتها المنظمة الإرهابية داخل الأراضي اللبنانية، حيث سقط بعضها في مناطق مأهولة بالسكان اللبنانيين.



أيها اللبنانيون، لا يزال حزب الله يستغلكم ويطلق القذائف الصاروخية من داخل المناطق المأهولة بالسكان بل أحيانًا يصيبكم مباشرة.

تعرض عمليات حزب الله اللبنانيين بالدرجة الأولى للخطر.

سيواصل الجيش الإسرائيلي أعماله الحازمة ضد حزب الله، الذي فضل خدمة المصالح بالدخول إلى المعركة على أمن اللبنانيين وسلامتهم".

