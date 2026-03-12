تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

انزلاق خطير وسط غياب رؤية للخروج

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-03-2026 | 05:15
انزلاق خطير وسط غياب رؤية للخروج
في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة الجنوبية، بات واضحاً أن "حزب الله" يتعامل مع المعركة الحالية كفرصة اخيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف تعديل المعادلات التي فُرضت عليه في الحرب الاخيرة.
في المقابل، تبدو إسرائيل عازمة على التعامل مع هذه المواجهة كحرب حاسمة، تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة ميدانياً وسياسياً، بما يعزز موقعها الاستراتيجي ويغيّر قواعد الاشتباك القائمة.
وما بين اصرار حزب الله واسرائيل تشير المصادر الى ان لبنان يقع أمام واقع شديد الخطورة، إذ يدفع البلد ثمن الصراع الدائر على أرضه، في وقت تبدو الدولة عاجزة عن تقديم رؤية واضحة لكيفية الخروج من هذه الحرب أو الحد من تداعياتها الكارثية.
وتؤكد مصادر سياسية أن ما يحتاجه لبنان اليوم هو مبادرة وطنية عاجلة تعيد رسم المسار، تقوم على توافق واضح بين الرؤساء الثلاثة، بما يسمح بإعادة الإمساك بالقرار الداخلي ومحاولة تجنيب البلاد مزيداً من الانهيار في ظل حرب تتسع يوماً بعد يوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
