Najib Mikati
لبنان

طائرة مساعدات من فرنسا تصل إلى بيروت بعد الظهر

Lebanon 24
12-03-2026 | 05:05
طائرة مساعدات من فرنسا تصل إلى بيروت بعد الظهر
طائرة مساعدات من فرنسا تصل إلى بيروت بعد الظهر photos 0
أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان انه"بالتعاون الوثيق مع شركة CMA CGMعن تسيير أول رحلة إنسانية إلى لبنان.



ومن المقرر أن تهبط طائرة شحن من طراز Airbus A330 التابعة لشركة CMA CGM للشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثالثة بعد الظهر .



ودعت الجهة المنظمة وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث، من خلال التوجه إلى منطقة الشحن في المطار ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا: اليوم ستصل مساعدات من المملكة الاردنية وغدا طائرة من فرنسا ونتوقع وصول مساعدات يوميا
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: المساعدات الإنسانية تصل تباعاً من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
من فرنسا إلى لبنان.. 60 طنا من المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا: وصول اول طائرة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وتتضمن مساعدات للاطفال وأدوية وسيتم توزيعها على 400 ألف نازح
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 13:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
06:39 | 2026-03-12
Lebanon24
07:15 | 2026-03-12
Lebanon24
07:06 | 2026-03-12
Lebanon24
07:01 | 2026-03-12
Lebanon24
07:01 | 2026-03-12
Lebanon24
07:00 | 2026-03-12
