لبنان
في السراي.. جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
12-03-2026
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراس
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها
نائب رئيس
الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن،
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد
الحجار
، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما يحضر
المدير العام
لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
رئيس مجلس الوزراء
الشؤون الاجتماعية
المدير العام
مجلس الوزراء
نائب رئيس
الجمهوري
جمهورية
الحجار
