الدفاع المدني: 104 مهمات خلال ال24 ساعة الماضية

أفادت بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 104 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:







-إخمادحرائق:37: سيارات :1، مؤسسات:4، نفايات:3، اعشاب:6، منازل:3، كهرباء:3،منازل جراء القصف: 14، مستوعبات جراء القصف:1، مستوعبات :1، اشجار مثمرة:1، خيم:1.







-انقاذ:12: رفع انقاض وبحث وانقاذ مصابين جراء القصف:8، اخلاء مواطنين اثر انذار بالقصف:4







-اسعاف: 32: حالات طارئة:8، حوادث سير:6، نقل مرضى:11،نقل مصابين. وجثامين جراء القصف:7







-خدمات عامة:22:نقل مياه الى مراكز ايواء:19، فتح طرق مقطوعة بالركام:1







-سلامة عامة: 1

Advertisement