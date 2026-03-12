جشي: نأبى الخضوع للعدو مهما كلف الأمر

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أن "الحرب سجال مع العدو ، وأننا لن نكلّ أو نملّ أو نتراجع أو نبدّل أو نغيّر موقفنا مهما كلف الأمر، حتى تكون هذه الأرض لنا ونعيش فيها بكرامة وأمن فما ضاع حق وراءه مطالب".







وقال خلال مشاركته مع الفرق الإعلامية في جولة في الحي الذي ارتكب فيه العدو مجزرة في حق المدنيين الصامدين في بلدة فجر الإثنين:" إننا اليوم نشهد أمامنا مجزرة من مجازر العدو التي يرتكبها على امتداد الوطن كله، فهذا العدو الذي قام كيانه في الأصل على المجازر والتوحش والإجرام، وهذا الأمر ليس غريبًا على العدو، ومن الواضح تمامًا أن هذا المكان الذي نتواجد فيه حيّ سكني بامتياز. العدو يقول إنه يستهدف البنى التحتية للمقاومة والمقاومين، لكن لا يوجد أي أثر هنا لبنى تحتية أو لمقاومين، هذه الغارة أسفرت عن خمسة وحوالى أحد عشر جريحًا، بالإضافة إلى مجزرة أخرى ارتكبت في بلدة طير دبا في الوقت نفسه أيضًا، حيث سقط فيها نحو تسعة شهداء".







وشدد على أن "العدو يحاول التعويض عن عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان باستهداف المدنيين، ليرسم لنفسه صورة نصر، ونحن اليوم نقف في أرضنا لندافع عن شعبنا وعن كرامتنا، في الوقت الذي يدفع شعبنا أيضًا ثمن العيش في أرضه بكرامة، لأنه ليس لدينا إلا أن نعيش في أرضنا بأمان وكرامة، ونأبى الخضوع لهذا العدو مهما كلف الأمر، ومهما كانت الأثمان والتضحيات".







ختم : "لا شك في أن في الأصل هي فعل إرادة وإيمان وتصميم، والروح هي التي تقاتل عندنا، وإذا كان ظن العدو أنه نال من قيادات المقاومة ومن إمكاناتها خلال حرب الستة والستين يومًا، وأنه نال من إرادة المقاومة أو من ثقافتها أو من عزم شعبنا المقاوم، فهو بالتأكيد واهم، وما نراه اليوم يؤكد عزم المقاومين وإرادتهم، وأن العدو لم يستطع النيل من إرادتنا ومن إرادة شعبنا المقاوم".







الجولة التي شملت أيضًا بلدة طير دبا الجنوبية، شارك فيها مراسلون من وسائل إعلام محلية ودولية إلى جانب مسؤول الملف الإعلامي في منطقة جبل عامل الأولى سلمان حرب، الذي قال:" إننا نقارب اليوم عاشر أيام هذه الحرب التي أتت بعد خمسة عشر شهرًا أعطيت خلالها الدولة كامل الفرصة لتكون صاحبة السيادة على هذه الأرض، ولكن طالما كانت السلطة اللبنانية تاريخيًا قد ارتضت باحتلال الجنوب وباجتياح الجنوب ولبنان عام 1982 ومن قبلها عام 1978، وكانت الشاهد على كل المجازر منذ قيام هذا الكيان عام 1948".







أضاف: "إحصائية سريعة، هذه الحرب أتت ردًا على خمسمئة استشهدوا خلال خمسة عشر شهرًا على مرأى من الدولة اللبنانية التي لم تحرك ساكنًا ولم تستطع أن تحمي لبنانيي هذه الأرض، وعلى سبعمئة وستين غارة من الطيران الحربي والطيران المسيّر، وعلى مئة وستين جريحًا، وأتت ردًا على عملية تهديم ثمانين مبنى، والكثير منها تمّ المرور عليه مرور الكرام، وقد قام العدو الإسرائيلي بذلك على مرأى ومقربة من السلطة الأمنية المعنية بحماية الجنوبيين وأملاك اللبنانيين وأرواحهم. كان العدو يتوغل ويفخخ ويفجر فيما كانت السلطة اللبنانية المعنية بحفظ سيادة التراب وحماية أهل الأرض خانعة، حتى إنها قصّرت في موضوع البيانات التنديدية أو المطالبة الدبلوماسية بمتابعة هذه الاعتداءات، وهذه الحرب أتت ردًا على خطف وبحري بلغ واحدًا وعشرين مواطنًا لبنانيًا خُطفوا على مرأى من أعين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي المعنيين، وأتت ردًا على احتلال خمس نقاط برية على مرأى من كل المعنيين، وأتت ردًا على أربعة آلاف خرق جوي من الطيران الحربي والمسيّر".







وقال:" وصل التمادي من العدو إلى حد أن جندية إسرائيلية واحدة كانت تدخل إلى بلدة مروحين على مرأى من السلطة اللبنانية والأمم المتحدة والميكانيزم وغيرها من الجهات، وتأتي بشكل شبه يومي لتقوم بما نسميه في "الكزدرة" برفقة كلب تجرّه، لإهانة السيادة اللبنانية، وهذه حرب أتت انتصارًا للسيادة اللبنانية ولدماء والجرحى، وبشكل موجز، حتى اليوم في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني، سقط مئة وسبعة وسبعون شهيدًا، وارتُكبت مجزرة في مدينة صور ومجازر أخرى، وحتى الآن هناك ثلاثمئة وثمانية وخمسون جريحًا، وحصلت ثلاث استهدافات لمراكز الهيئة الصحية والدفاع المدني في بلدات طير دبا، القليلة وجويا، وكما أن هدم لمئتين وعشرين مبنى هدمًا كليًا هي عبارة عن ستمئة وحدة سكنية، ومع كل هذا المشهد من الدمار، فإن هذا الحزب الذي أريد له أن يكون خارج جنوب الليطاني هو نفسه يرفع صور الولي الفقيه الجديد السيد مجتبى علي الحسيني الخامنئي في أول مبايعة إعلامية علنية، وهو نفسه يدير آلاف العوائل النازحة في ظل تقصير الدولة عن القيام بواجباتها، وهذا الحزب نفسه أصدر مئة وواحدًا وأربعين بيانًا استهدف فيها أربعة وعشرين موقعًا عسكريًا للعدو، واستهدف سبع ثكنات، ودمر أربع دبابات، وست آليات عسكرية وناقلات جند، ودمر الجرافات وأسقط مسيرتين".







ورأى حرب أن "هذه المقاومة هي التي أتت بالعزة إلى لبنان، وهي التي منعت سبعين ألف جندي صهيوني في حرب العام 2024 من احتلال بنت جبيل والخيام، وهذه هي المقاومة اليوم التي أتت لتثبت سيادة الأرض حينما أمرت السلطة السياسية القوى الأمنية بإفراغ الجغرافيا للعدو، وحينما أُخلي الجنوب من أي هوية لبنانية لقوى أمنية أو لقوى محلية أو لأي شيء مرتبط بالدولة اللبنانية بقيت هوية المقاومة المستبسلة على التراب اللبناني في الناقورة وفي الخيام وفي بنت جبيل، حيث الاشتباكات هي الشاهد على لبنانية هذه الأرض".







ختم مشددًا على أن "ما لم يستطع العدو أن يأخذه في المعركة العسكرية لن تستطيع أي سلطة زمنية أو سياسية آنية ولا أي موظف عابر أن يأتي على حزب ومقاومة لها من الأصوات ما يفوق الأربعمئة ألف صوت تفضيلي، ولها من الحلفاء ومن التاريخ من السيد عبد الحسين شرف الدين وصادق حمزة وأدهم خنجر إلى آخر شهيد ارتوت تراب الجنوب وأرض لبنان من دمائه، وجنوب لبنان المنتصر بمقاومته ودماء شهدائه، العصيّ على الاحتلال كما كان عصيًا على الانتداب وعلى كل المشاريع السياسية التي أرادت أن تجتزئ من لبنان القوي بمقاومته".

