شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون

استشهد المصور مع ابنته الصغيرة وهو ابن بلدة برعشيت الجنوبية جراء الغارة التي استهدفت ليلا.



وشهاب هو مخرج ومصور " " شارك في العديد من الاعمال ابرزها مسلسل " "، كما كان من ابرز المصورين لقيادة ونشاطاته العسكرية.

