بهية الحريري تبحث مع تجمع المؤسسات الأهلية أوضاع النازحين في صيدا

استقبلت نائبة رئيس" " ورئيسة السيدة في مقر المؤسسة في ، وفدًا من تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة والجوار، بحضور " والأستاذ أحمد كساب" من فريق عمل المؤسسة .وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات العدوان على وتداعياته الإنسانية والإجتماعية ، حيث كان بحث بأوضاع في مدينة صيدا والجوار والجهود المبذولة حتى الآن من قبل البلديات والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والوزارات المختصة لتأمين إحتياجاتهم الأساسية .وأكدت الحريري أمام الوفد " أهمية تظافر كل الإرادات والطاقات والجهود بين كافة والبلدية والأهلية وتكاملها، بما يساهم في تلبية احتياجات أهلنا النازحين". واعتبرت أن "المطلوب في مواجهة هذه المرحلة أعلى درجات والتعاون والعمل يداً واحدة للتخفيف من وطأة تداعياتها عليهم كما على المقيمين وكافة القطاعات في المدينة والجوار".