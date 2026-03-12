تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بهية الحريري تبحث مع تجمع المؤسسات الأهلية أوضاع النازحين في صيدا

Lebanon 24
12-03-2026 | 06:14
بهية الحريري تبحث مع تجمع المؤسسات الأهلية أوضاع النازحين في صيدا
استقبلت نائبة رئيس" تيار المستقبل" ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في مقر المؤسسة في صيدا، وفدًا من تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة والجوار، بحضور "المهندس محمد الحريري والأستاذ أحمد كساب" من فريق عمل المؤسسة .

وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته الإنسانية والإجتماعية ، حيث كان بحث بأوضاع النازحين في مدينة صيدا والجوار والجهود المبذولة حتى الآن من قبل البلديات والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والوزارات المختصة لتأمين إحتياجاتهم الأساسية .

وأكدت الحريري أمام الوفد " أهمية تظافر كل الإرادات والطاقات والجهود بين كافة الجهات الرسمية والبلدية والأهلية وتكاملها، بما يساهم في تلبية احتياجات أهلنا النازحين". واعتبرت أن "المطلوب في مواجهة هذه المرحلة أعلى درجات التضامن الوطني والتعاون والعمل يداً واحدة للتخفيف من وطأة تداعياتها عليهم كما على المقيمين وكافة القطاعات في المدينة والجوار".
 
الجهات الرسمية

التضامن الوطني

مؤسسة الحريري

المهندس محمد

بهية الحريري

الإسرائيلي

المستقبل

النازحين

