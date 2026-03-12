بالصور.. شكاوى من أعطال سيارات تقود إلى ضبط محطة محروقات مخالفة في صيدا

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"في إطار مكافحة الغش وحماية الأمن الاقتصادي، تواصل لأمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفات التي تطال الأسواق والمواد الأساسية. وفي هذا السياق، وبعد ورود شكاوى عن تعطل عدد من السيارات نتيجة استخدام محروقات مغشوشة، قامت دورية من الإقليمية بالكشف على محطة محروقات في مدينة ، حيث تبيّن وجود محروقات غير مطابقة للمواصفات. وبناءً لإشارة المختص، تم إقفال المحطة بالشمع الأحمر، كما تعهّد صاحبها إصلاح جميع السيارات التي تضررت نتيجة استخدام هذه المحروقات".

محروقات مغشوشة في صيدا… وأمن الدولة يقفل المحطة المخالفة بالشمع الأحمر



