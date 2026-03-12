بالصور.. شكاوى من أعطال سيارات تقود إلى ضبط محطة محروقات مخالفة في صيدا

محروقات مغشوشة في صيدا… وأمن الدولة يقفل المحطة المخالفة بالشمع الأحمر
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار مكافحة الغش وحماية الأمن الاقتصادي، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفات… pic.twitter.com/13wOWIlO3X
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) March 12, 2026
محروقات مغشوشة في صيدا… وأمن الدولة يقفل المحطة المخالفة بالشمع الأحمر
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار مكافحة الغش وحماية الأمن الاقتصادي، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفات… pic.twitter.com/13wOWIlO3X