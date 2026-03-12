في هذه المنطقة.. إخلاء وإقفال فرع "القرض الحسن"

أفادت مندوبة " " أن بلدية تُخلي وتُقفل فرع " " في السوق التجاري في المدينة، بالتنسيق مع الجيش والميكانيزم، منعًا لتنفيذ العدو تهديده بقصفه أسوة بسائر فروع القرض الحسن الأخرى.

Advertisement