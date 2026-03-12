الغارات الإسرائيلية متواصلة... هذه البلدات تتعرّض للقصف!

شنّ العدو ، ظهر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عدّة.



وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي طالتها اعتبارًا من ساعات الظهر:



-دبين جنوب لبنان



-وادي حامول- جنوب لبنان



-الناقورة- جنوب لبنان



-الطيبة- جنوب لبنان



-دورس لجهة



