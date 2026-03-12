تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في بيان.. اليونيفيل تحذّر من تصعيد خطير على الخط الأزرق

Lebanon 24
12-03-2026 | 06:56
في بيان.. اليونيفيل تحذّر من تصعيد خطير على الخط الأزرق
 صدر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، البيان الآتي: "تعرب اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير للأعمال العدائية على طول الخط الأزرق الليلة الماضية". 
 
أضاف البيان: "رصدت قوات حفظ السلام إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وكذلك رصدت سبع غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 120 حادثة قصف مدفعي رداً على ذلك. تُعدّ جميع هذه الأعمال انتهاكات جسيمة للقرار 1701". 
 
تابع: "يتسبب التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق مجدداً في نزوح مئات الآلاف من السكان، وتدمير واسع النطاق للأحياء والقرى. وتشير التقارير إلى مقتل المئات وإصابة آخرين. وكما هو الحال دائماً في النزاعات، فإن المدنيين هم الأكثر تضرراً". 

 
أكمل: "لا تزال قوات حفظ السلام متواجدة على الأرض، تراقب التطورات وتُبلغ عنها بحيادية، وتنسق بين الأطراف، وتُسهّل -حيثما أمكن- تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين". 

 
ختم: "نواصل حثّ الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية، والالتزام مجدداً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، من أجل سلامة وأمن المدنيين على جانبي الخط الأزرق. إن اليونيفيل على اتصال وثيق مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، ونحن على استعداد لدعمهم في هذا الأمر، بأي طريقة ممكنة".
قوة الأمم المتحدة المؤقتة

قوة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

التزام

